Adana'da 3 ilçeye yayılan orman yangını 3'üncü günde kontrol altına alındı
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını, çalışmaların 3'üncü gününde kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkıp, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını, çalışmaların 3'üncü gününde kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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