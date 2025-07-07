Adana\'da 5 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da 5 milyon 87 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşındığı belirlenen kamyoneti merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.
Araçta tütün doldurulmuş 5 milyon 87 bin makaron ele geçiren ekipler, sürücü M.E.T'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Operasyon, polis kamerasınca görüntülendi.
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