Adana\'da 5 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da 5 milyon 87 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşındığı belirlenen kamyoneti merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.

Araçta tütün doldurulmuş 5 milyon 87 bin makaron ele geçiren ekipler, sürücü M.E.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon, polis kamerasınca görüntülendi.