Adana'da otomobilde yapılan aramalarda 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, düzenledikleri operasyonda plakası belirtilmeyen otomobilde yaptıkları aramada 6 kilogram kubar esrar ele geçirdi.
Operasyon kapsamında O.K. (32) ve K.G. (28) gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da 6 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?