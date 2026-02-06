6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı... Adana'da Hayatını Kaybedenler Anıldı: Bu Acıyı Unutmayacağız, Unutturmayacağız - Son Dakika
6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı... Adana'da Hayatını Kaybedenler Anıldı: Bu Acıyı Unutmayacağız, Unutturmayacağız

06.02.2026 06:09  Güncelleme: 10:02
Adana'da 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında, hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı. Acılı ailelere başsağlığı dileyen Karalar, deprem güvenliği konusundaki hassasiyetlerini vurguladı.

(ADANA) - 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında, hayatını kaybedenler için Adana'da anma töreni düzenlendi. Tahliyesinin ardından anmaya katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, acılı ailelere başsağlığı dilerken belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılında, hayatını kaybeden yurttaşlar Adana'da düzenlenen törenle anıldı. Adana'da 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın enkaz alanında gerçekleştirilen anmaya, depremde yakınlarını kaybeden aileler ve yurttaşlar katıldı.

Tahliye kararının ardından İstanbul'dan Adana'ya gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da törene katılarak acılı ailelerle bir araya geldi. Anmada konuşan Karalar, deprem güvenliği konusunda belediye olarak hassasiyet gösterdiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bizim dönemimizde yapılan binalarda depremde hiçbir şey olması söz konusu değil. Çok büyük bir ihtimam gösteriliyor. Ben buradaki sakinlerle görüşmek istiyorum. Eğer buradaki sakinler burayı bize vermek isterlerse, yine ücret mukabili burayı bir anı parkı yaparım. Zaten her sene bu acıyı unutmayacağız, unutturmayacağız. Asla unutturmayacağız. Bunu hep gündemde tutacağız. Yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı diliyorum, sabır diliyorum. Hep yanınızda olduk. Belediye olarak elimizden geleni yaptık. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
