Adana\'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında 15 büyükbaş hayvan telef oldu

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Adana'nın Kozan ilçesinde, bir ahırda çıkan yangında 15 büyükbaş hayvan telef oldu.

Oruçlu Mahallesi'nde Emrah Yiğen'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle ahırdaki 15 büyükbaş hayvan telef oldu, bir miktar da saman balyası yandı.