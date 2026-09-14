Adana'da annesini sopayla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika
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Adana'da annesini sopayla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde annesini sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, kadın olan üst soydan akrabayı kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, annesini sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki evde 25 Temmuz 2025'te annesi Teslime Ç'yi (62) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Oğuz Ç. (28) ile avukatı katıldı.

Müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, olay günü evde çıkan tartışmada Oğuz Ç'nin sopayla vurduğu annesinin iç kanama geçirerek ölümüne neden olduğunu belirtti.

Sanığın, öldürme kastıyla hareket ettiğini anlatan savcı, Oğuz Ç'nin, "kadın olan üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Oğuz Ç. ise annesine vurmasının ardından bir esnafın telefonundan sağlık ekiplerine ulaştığını iddia ederek, "Anneme vurduktan sonra kontrol ettiğimde nefes alıyordu. Çok pişmanım, annemi öldürmek istemedim." dedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kadın olan üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da annesini sopayla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da annesini sopayla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika
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