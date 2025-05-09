Adana'da Atla Seyir Eden Sürücüler Gözaltına Alındı

ADANA'da arkasına bağladığı at ile seyir halinde olan otomobilin sürücüsü S.T. ile yanındaki A.Ç., gözaltına alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Çatalan Batı Köprüsü'de bir atın, otomobilin arkasına bağlanarak götürüldüğü anlara dair cep telefonu kamerası görüntüsünün sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Konuya ilişkin yazılı açıklama bulunan Adana Valiliği, görüntüdeki otomobil sürücü S.T.'ye trafik yönünden 1986 lira para cezasının uygulandığını bildirdi. Valiliğin açıklamasında ayrıca sürücü S.T. ve araçta bulunan A.Ç.'nin, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince savcılığa sevk edilmek üzere gözaltına alındığı belirtildi.

Haber - Kamera: ADANA,