Adana'da Baba Oğul Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Baba Oğul Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı

Adana\'da Baba Oğul Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı
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Adana'daki kavgada baba ve oğlunu öldüren şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki kavgada baba ve oğlunu tabancayla öldüren, anneyi de yaralayan şüpheli tutuklandı.

Belediye Evleri Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta alacak meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada Aytekin Fil (53) ile oğlu Sinan Fil'i (30) tabancayla vurarak öldürüp, Neslihan Fil'i (48) de yaralayan Mehmet Nuri A'nın (46) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Mehmet Nuri A, alacak meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada Aytekin Fil ile eşi Neslihan Fil'e tabancayla ateş etmişti.

Hafif ticari aracına binip kaçmaya çalışan Mehmet Nuri A, bu sırada araca binerek kendisine müdahale eden çiftin oğlu Sinan Fil'e de ateş açmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralı çiftten Aytekin Fil kurtarılamamış, zanlının merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta bırakarak kaçtığı araçta da Sinan Fil'in cansız bedeni bulunmuştu.

Polis ekipleri, kaçan zanlıyı saklandığı ikamette yakalamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Baba Oğul Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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