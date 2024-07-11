Adana'da Belediye İşçisi Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
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Adana'da Belediye İşçisi Bıçaklanarak Öldürüldü

Adana\'da Belediye İşçisi Bıçaklanarak Öldürüldü

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde belediye işçisi Mehmet Tunçöz, evinde T.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. T.A. kaçarken evi yakmaya çalıştı ancak yakalanıp gözaltına alındı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

11.07.2024 16:26
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ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde belediye işçisi Mehmet Tunçöz (34), evinde T.A. (15) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kaçarken evi yakmaya çalışan T.A., yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde ilçenin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Tunçöz, bir parkta çay içtiği T.A. ile birlikte evine gitti. Evde annesi ile karşılaşan Tunçöz, "Üzerime küçük gelen kıyafetleri T.A.'ya vereceğim, o yüzden beraber geldik" dedi. Mehmet Tunçöz'ün annesi ise meyve toplamak için bahçeye çıktı. Bir süre sonra T.A. elinde kanlı bıçakla koşarak uzaklaştı. Sokakta T.A.'yı gören erkek, bu halde nereye gittiğini sorunca, "Arkadaşımla kavga ettim, ondan kaçıyorum" dedi. Tunçöz'ün annesi ise evden dumanlar çıktığını görüp içeri girdi. Oğlunu kanlar içinde yatarken gören annesi, odadaki eşyaların da gazeteyle tutuşturulduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, vücuduna bıçak darbeleri alan Mehmet Tunçöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Tunçöz'ün cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan T.A., ilçe merkezinde saklandığı adreste polis tarafından yakalandı. T.A. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Saimbeyli, Adana, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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