Adana'da Bıçakla Öldürmeye 25 Yıl Hapis
Adana'da Bıçakla Öldürmeye 25 Yıl Hapis

15.05.2026 15:41
Adana'da bir genci bıçaklayarak öldüren E.E., 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı genci bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Suriye uyruklu Mahmoud Rahmani'yi (20) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan E.E. (23), bazı müşteki ve tanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek, olay yerine ilişkin görüntüler incelendiğinde, sanığın Sümer Mahallesi'ndeki kafede tartışma yaşadığı Suriye uyruklu Mahmoud Rahmani'yi 5 kez bıçaklamak suretiyle öldürdüğünü belirterek, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık E.E. önceki beyanlarını tekrar ettiğini ve olay günü dini nikahlı eşi Ö.E. ve ortak arkadaşları M.N. ile kafeye gittiklerini söyledi.

Kafede çıkan tartışma neticesinde Ö.E'nin farklı bir masaya oturduğunu belirten E.E, şöyle devam etti:

"Kafede çıkan tartışma sonrası M.N. ile olay yerine yakın bir yerdeki parka giderek alkol aldık. Tanımadığım bir kişi yanımıza gelerek 'Yengeye sarkıntılık yapan kişiler var.' dedi. Tekrar kafeye gittiğimde bir kişi bana ters bakıyordu. Bu kişinin yanına yaklaşıp 'Eşimi sen mi taciz ettin?' dediğimde kavga çıkardı. Maktul kafama sert bir cisimle vurdu ve elini aniden beline doğru götürdü. Ben de panik yaptım. Elimdeki bıçağı maktule doğru hedef gözetmeden salladım. Maktulü öldürme kastım yoktu. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Suriye uyruklu maktul Mahmoud Rahmani'nin müşteki annesi Hasnaa ve babası Khaled Rahmani ise tercüman aracılığıyla alınan beyanlarında sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini beyan etti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde 14 Kasım 2024'te bıçaklı kavgada Suriye uyruklu Mahmoud Rahmani'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan E.E. 15 Kasım 2024'te tutuklanmıştı. Savcılık tarafından E.E. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

