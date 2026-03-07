Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Tellidere'de İftar Programı

(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Tellidere Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında binlerce vatandaş aynı sofrada buluştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Tellidere Mahallesi'nde iftar sofrası kuruldu. Programa; geçici olarak görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Başkan Vekili Güngör Geçer, CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici, siyasiler ve vatandaşlar katıldı.

Ramazanın sevgiyi, kardeşliği ve sofrayı paylaşmak olduğunu belirten Güngör Geçer, şöyle konuştu:

"Tellidere Mahallesi'nde kurduğumuz iftar sofrasında bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan demek birlik, beraberlik, barış demek. Bugün bizim için çok özel bir gün. Bugün aramızda Zeydan Başkanımızın olması günün anlam ve önemini daha da artırıyor. Ona yeniden hoş geldin diyorum. Zeydan Başkan Tellidere'de her zaman aranızdaydı ve bugün Ramazan Ayı'nda yine aranızda, sizlerle birlikte."

Birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz özel bir dönemdeyiz. Yanı başımızda bir savaş başladı ve bu savaş her gün yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün; 'Yurtta barış dünyada barış' sözü, bizim de şiarımız. Bütün dünyada barış olmasını istiyoruz. Dileğimiz, temennimiz bu. Bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Tuttuğunuz oruçların ve ettiğiniz duaların kabul olmasını diliyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum."