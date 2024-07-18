Adana'da Bisikletine Gizlediği Uyuşturucuyla Yakalanan Sanığa Hapis Cezası

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Adana'da bisikletine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan tutuklu sanığa, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verildi.

Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık C.O. (16), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Savcı, esas hakkında mütalaasında, 27 Ağustos 2023'te Özgür Mahallesi'nde gece yanına gelen 2 kişiye bisikletine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

C.O. ise hakkındaki suçlamayı reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.