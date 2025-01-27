Adana'da Borç Yapılandırmasına İzin

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Adana Büyükşehir Belediyesinin olağanüstü meclis toplantısında, belediyeye bağlı şirketlerin borçlarının yapılandırılması için kuruma ait gayrimenkullerin teminat olarak gösterilmesine ilişkin teklifler kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığındaki toplantı, belediyenin meclis salonunda yapıldı.

Toplantıda belediyeye bağlı şirketlerin, vergi borçları ile Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun yapılandırılması için belediyenin gayrimenkullerinin teminat olarak gösterilmesine yönelik iki teklif görüşüldü.

Teklifler, meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.