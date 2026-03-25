Adana'da Boşanma Kavgasında Silahlı Saldırı

25.03.2026 11:02
İzzettin T., boşanma aşamasındaki eşine ve kayınpederine silahla saldırdı, tutuklu yargılanıyor.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını ve kayınpederini tabancayla yaralayıp, 2 kayınbiraderini de darbettiği iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık İzzettin T. ile eşi Ayşegül T. ve kayınpederi Salih K. ile taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık İzzettin T, olay günü sorunları konuşmak amacıyla eşi Ayşegül T'nin kaldığı Levent Mahallesi'ndeki ikamete gittiğini söyledi.

Çocuğunu görmek istediğini ve eve zorla girmediğini öne süren İzzettin T, "Dosyada yer alan müşteki beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. Kavgayı ben başlatmadım. Olay yerinde tabanca ile hedef gözeterek ateş etmedim. Kimseye karşı kasten bir eylemim olmadı. Ayşegül T'yi zorla araca bindirmedim. Olay yerinde bana saldırdılar. Bir anlık öfkeyle bu yaşananlar gerçekleşti. Pişmanım, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Müşteki Ayşegül T. ve babası Salih K. olay günü sanığın tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandıklarını öne sürerek, İzzettin T'nin cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, bu aşamada beyanı alınamayan tanıkların diğer celsede dinlenilmesine, müşteki Salih K'nin olay nedeniyle duyu ve organ kaybı olup olmadığının tespiti için üniversite hastanesinden rapor alınmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde 22 Ekim 2024'te tartıştığı kayınpederini ve eşini ruhsatsız tabanca ile yaralayıp, 2 kayınbiraderini de darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan İzzettin T. tutuklanmıştı.

Savcılıkça, sanık hakkında "gece vakti silahla yağma", "eşe karşı silahla hürriyetinden yoksun kılma", "mala zarar verme", "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "altsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından toplamda 49 yıl 4 aydan 89 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

