Adana'da Çift Cinayeti: Uzman Çavuşa Müebbet

11.04.2026 15:29
Gökhan Çelik, eşi ve bacanağını öldürdüğü için 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ADANA'da öğretmen eşi Hatice Çelik (29) ile bacanağı Murat Akdöker'i (30) öldüren, yoldan geçen 2 kişiyi de yaralayan uzman çavuş Gökhan Çelik (29), 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı'nda 28 Haziran 2024'te Murat Akdöker yönetimindeki otomobilde bulunan 1 çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik ile daha önce hakkında şikayetçi olup, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi uzman çavuş Gökhan Çelik arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, aralarında kıskançlık nedeniyle geçimsizlik olduğu belirtilen çiftten Gökhan Çelik, beylik tabancası ile çıkan tartışmada bacanağı Murat Akdöker'i yaraladı, eşi Hatice Çelik otomobilden inip, kaçmaya çalıştı. Ancak Gökhan Çelik, kendisi gibi Mardin'de görev yapan eşini arkasından ateş edip öldürdü. Seken kurşunlar olay yerine yakın yerdeki polis aracına isabet ederken, yoldan geçen İsmail Hakkı Ağca (71) ve Can Alagöz (57) da yaralandı. Hatice Çelik olay yerinde kardeşi Murat Akdöker ise tedavi gördüğü hastanede 21 gün sonra yaşamını kaybetti.

YARALI HALDE OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olaya müdahale eden polis ekipleri, cinayet şüphelisine teslim olması konusunda ihtarda bulundu. Ancak Çelik teslim olmayı reddedince bacağından vuruldu. Gökhan Çelik, yaralı halde ara sokaklara girerek kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yeşilyuva Mahallesi'ndeki bir binanın damında saklandığı belirlenen Çelik'i, operasyonla yakaladı.

İNDİRİM YAPILMADI

Tutuklanıp hakkında Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanık Gökhan Çelik, çocuğunu görmek için Mardin'den Adana'ya geldiğini, kimseyi öldürme gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, Çelik'i 2 kez müebbet ve cinayete teşebbüs suçundan da 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, verilen cezalardan herhangi bir iyi hal indirimi yapmadı.

Kaynak: DHA

Gökhan Çelik, Cinayet, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

