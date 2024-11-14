Adana'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, toplumsal yaşamda çocuk haklarına dikkati çekmek hedeflendi.
Etkinliğe katılan çocuklar ve yetişkinler, ellerinde çeşitli hakların yazdığı pankart ve dövizlerle Şehitler Bulvarı'nda yürüdü.
Son Dakika › Güncel › Adana'da çocuk haklarına dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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