Adana'da Çocuk Odaklı Afet Risk Azaltımı Çalıştayı Düzenlendi

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF iş birliğiyle, afetlere karşı çocuk güvenliğini önceliklendiren kapsamlı bir yaklaşım oluşturmak amacıyla "Çocuk Odaklı Afet Risk Azaltımı Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayda yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, uzmanlar ve çocuklar bir araya gelerek, afetler nedeniyle oluşabilecek risklere karşı ortak çözümler geliştirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF iş birliğiyle, 26-27 Mayıs 2025 tarihlerinde "Çocuk Odaklı Afet Risk Azaltımı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Çalıştayın ilk günü Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü organizasyonuyla yapılan "Çocuk Odaklı Afet Risk Azaltımı Eylem Planı Geliştirme Çalıştayı"na UNICEF ve TESEV temsilcileri çeşitli sunumlarla katkı sundu. Belediyelerin rolü, veri temelli yaklaşımların önemi ve risk haritalarının kullanımı ele alındı. Adana özelinde somut öneriler geliştirilerek, çocukların afetler nedeniyle karşılaşabileceği olumsuzluklara karşı korunmasına yönelik stratejik adımlar belirlendi.

İkinci gün, çocuk ve gençlerin katılımıyla düzenlenen programda ise çocuklar sürecin merkezine alındı. Afetler ve olası risklere ilişkin atölye çalışmaları yapılan programda, çocuklar grup çalışmaları aracılığıyla taleplerini, görüşlerini ve çözüm önerilerini paylaştı.

Çalıştay sonunda çocukların aktif katılımıyla yol haritası oluşturuldu.