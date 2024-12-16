Adana'da DEAŞ'a Para Gönderen Sanığa Dava - Son Dakika
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Adana'da DEAŞ'a Para Gönderen Sanığa Dava

Adana\'da DEAŞ\'a Para Gönderen Sanığa Dava

DEAŞ için para gönderen M.K. hakkında 5-10 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Yargılama başlayacak.

16.12.2024 15:52
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Adana'da terör örgütü DEAŞ için para gönderdiği iddia edilen tutuksuz sanık hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DEAŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol tedbiri uygulanan M.K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, M.K'nin kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttüğü, örgüte finansal kaynak sağlama amacıyla para topladığı ve örgüt üyeliği suçundan hakkında işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Sanığın, Suriye'deki örgütün üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için maddi yardımda bulunduğu, hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan soruşturma yürütülen M.O'ya para gönderdiğinin tespit edildiği iddianamede anlatıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.K'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Terör, adana, Son Dakika

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