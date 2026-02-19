Adana'da Dolandırıcılara Hapis ve Para Cezası - Son Dakika
Adana'da Dolandırıcılara Hapis ve Para Cezası

19.02.2026 12:26
Adana'da dolandırıcılık suçundan iki sanığa 6 yıl 3 ay hapis ve 3 milyon lira para cezası verildi.

Adana'da dolandırıcılıktan hapis cezasına çarptırılan 2 sanığa, aynı suçtan yargılandıkları başka bir davada 6 yıl 3'er ay hapis ve 3'er milyon lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar M.O. ve M.K. ile Suriyeli müşteki A.W.A. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, kendilerini polis olarak tanıtıp telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 7 yıl 1'er ay hapse çarptırılan M.O. ve M.K'nin, aynı yöntemle Suriye uyruklu aileyi de dolandırdıklarının belirlendiğini aktardı.

M.O'nun 12 Nisan 2025'te, cep telefonuyla aradığı müşteki A.W.A'ya, İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğünde görevli olduğunu söylediği ve "oturma izniniz bitiyor" bahanesiyle emniyete çağırdığını anlatan savcı, sanıkların başka telefondan da A.W.A'nın annesi N.R.I'yı aradığını ifade etti.

Savcı, sanıkların N.R.I'ya kendilerini istihbaratta çalışan polis memuru olarak tanıtarak oğlunun "DEAŞ terör örgütü üyeliği" ve "uyuşturucu ve silah ticareti" suçlarına karıştığını ve şu an ellerinde olduğunu söylediğini belirtti.

Sanıkların N.R.I'dan oğlu A.W.A'nın masum olduğunu kanıtlamak için evde bulunan değerli eşya ve para miktarının kendilerine verilmesi gerektiğini belirtip, müştekiye "Biz bunları daha sonra oğluna teslim edeceğiz" dediğini anlatan savcı, anne N.R.I'nın, M.O'nun yönlendirmesiyle evine gelen M.K'ye içerisinde yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası olan poşet verdiğini ifade etti.

Dolandırıldıklarını anlayan ailenin şikayeti üzerine bir otel odasında yakalanan M.O. ve M.K'nin çantalarında ve adreslerinde para ve ziynet eşyası bulunduğu bilgisini veren savcı, sanıkların "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savunması alınan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis ve 3'er milyon lira adli para cezasına çarptırdığı sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Güvenlik, Güncel, Adana, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
