Adanalı Dolmuş Kooperatifleri ve Özel Halk Otobüslerinden Zeydan Karalar'ın Tutukluluğunun 200'üncü Günü Mitingine Ücretsiz Ulaşım Desteği

(ADANA) - Adana'da çok sayıda dolmuş kooperatifi ve özel halk otobüsü, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutukluluğunun 200'üncü günü dolayısıyla gerçekleştirilecek mitinge ücretsiz ulaşım sağlamak üzere gönüllü destek kararı aldıklarını duyurdu.

Miting öncesi Adana'da faaliyet gösteren çok sayıda dolmuş kooperatifi ve özel halk otobüsü Zeydan Karalar Başkan'a gönüllü destek olma kararı aldıklarını açıkladı.

Seyhan, Çukobirlik, Akkapı, Özbirlik, Önderler, İncirlik, Anadolu, Kiremithane, Topel, Özen, Denizli, Yavuzlar, Cemalpaşa, Şakirpaşa, İtimat, Barkal, Yamaçlı, Yeşilevler, Meydan Dolmuş Kooperatifler, 12.00 - 15.00 saatleri arasında miting alanına yolcuları ücretsiz taşıyacak.

Öte yandan, bazı özel halk otobüsleri de belirtilen saatlerde Büyükşehir Belediyesi önünde hizmet verecek.