ADANA'da dolmuşa binen kadın, pazar arabasına koyduğu keçisiyle yolculuk yaptı.
Yüreğir ilçesindeki Karataş Bulvarı'nda pazar arabasına koyduğu keçisiyle dolmuşta yolculuk yapan kadın, görenlerin dikkatini çekti. Dolmuştaki diğer yolcular, ilginç yolculuğu cep telefonuyla görüntüledi.
Haber-Kamera: Serhat GÜLER/ADANA,
Son Dakika › Güncel › Adana'da Dolmuşta Keçi Yolculuğu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?