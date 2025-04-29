Adana\'da Dost Cinayeti: Komşusunu Vurdu

ADANA'da yangın çıkan dairesinde cesedi bulunan Mustafa Özkan'ın (41), komşusu Miraç Mirza (33) tarafından tabancayla ensesinden vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetten saatler önce apartmana Özkan ile birlikte girdikleri güvenlik kamerasına yansıyan Mirza, cinayeti, "Hiçbir sebep yokken bana sesini yükseltip, tartışma başlattı. Bir anlık öfkeyle belimdeki tabancamı çıkarıp, ateş ettim. O benim dostumdu. Keşke böyle olmasaydı" diyerek itiraf etti.

Olay, 21 Nisan saat 22.00 sıralarında Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki Basın Sitesi'nin 5'inci katında meydana geldi. Daireden alevlerin yükseldiğini gören komşular, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çelik kapıyı kırarak daireye giren ekipler, yalnız yaşayan Mustafa Özkan'ın cansız bedenini mutfakta yerde yatarken buldu. Özkan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

APARTMANA SON GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA

Yapılan otopside Mustafa Özkan'ın tabancayla ensesinden vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Özkan'ın, olay günü saat 19.30 sıralarında 9'uncu kattaki komşusu Miraç Mirza ile apartmana girdiği, bir daha da ayrılmadığı görüldü. Mustafa Özkan'ın, ölmeden önceki son anları da görüntülere yansıdı. Polis, bu tespit üzerine Mirza'yı gözaltına aldı.

CİNAYETİ İTİRAF EDİP, 'O BENİM DOSTUMDU' DEDİ

Emniyete götürülen Miraç Mirza, ilk sorgusunda olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü. Tekrar sorguya alındığında cinayeti itiraf eden Mirza, Mustafa Özkan'ı öldürdükten sonra 3 farklı odadaki mobilyalara gaz yağı döküp, ateşe verdiğini anlattı. Mirza, ifadesinde, "O akşam evde otururken, Mustafa beni kahve içmeye çağırdı. Bir süre oturup, sohbet ettik. Hiçbir sebep yokken bana sesini yükseltip, tartışma başlattı. Bir anlık öfkeyle belimdeki tabancamı çıkarıp, ateş ettim. O benim dostumdu. Keşke böyle olmasaydı" dedi.

MERMİ ÇEKİRDEĞİNİ BOŞ ARSAYA ATMIŞ

Cinayet dedektifleri bu itirafın ardından Mirza'nın, cinayetten sonra boş bir arsaya attığı mermi çekirdeği ile sırt çantasına sakladığı ruhsatsız tabancayı da ele geçirdi. Tabanca ve mermi çekirdeği incelenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Miraç Mirza, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.