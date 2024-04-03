Adana\'da Eşi ve Oğlunu Öldüren Sanığın Yargılaması Başladı

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, eşi ve 16 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Cem Suna cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede maktul Deniz Suna'nın annesi N.T. bazı tanıklar ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Cem Suna, suçlamaları kabul etmediğini ve eşi ve oğlunu kendisinin öldürmediğini iddia etti.

Olay günü iş yerinden eve geldiğini anlatan Suna, şöyle devam etti:

"Eşim ve oğlumla akşam saatlerinde bir süre balkonda oturduktan sonra evin oturma odasına geçtik. Bir süre sonra ben uyumuşum. Gözlerimi açtığımda kendimi hastanede buldum. Evde gerçekleşen hiçbir olaydan haberim yok. Eşim ve oğlumu asla ben öldürmedim. Eşim ve oğlumla benim aramda husumet bulunmamaktadır. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Maktul Deniz Suna'nın annesi müşteki N.T. ise sanık ile kızı arasında öncesine dayalı bir husumete şahit olmadığını belirterek, "Kızım evlendiği günden bu yana benden borç para isterdi, ben de gönderirdim. Cem, kızım Deniz'i ve torunum Alperen'i nasıl öldürdü bilemiyorum. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanık ve maktulün apartman komşusu olan tanık İ.A, olayın gerçekleştiği dairenin alt katında ikamet ettiğini ve olay günü yukarı kattan kavga sesleri duyduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Deniz, kocasına hitaben 'sen bunu nasıl yaparsın' şeklinde söz söyledi. Daha sonra karşılıklı bağrışmalar ve gürültüler devam etti. Yukarı kattan Deniz Suna'nın 'yardım edin bizi öldürüyor' çığlığını duyduk. Yukarı daireye çıktığımızda kapı önünde kan izleri vardı. Deniz Suna yaralı halde 'ambulans çağırın' diye bağırdı. Biz durumu hemen polise ihbar ettik. Kapı açılınca Deniz ve oğlu Alperen'i yerde yatar vaziyette gördüm. Ben sanık ve eşinin daha önce kavga ettiğine hiç şahit olmadım."

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanın 9'uncu katındaki dairede 19 Ağustos 2023'te eşi Deniz ve oğlu Alperen'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle Cem Suna 4 Eylül 2023'te tutuklanmıştı.

Savcılıkça, sanık hakkında "eş olan kadını kasten öldürme" ve "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.