Adana'da Eşine Bıçakla Saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Eşine Bıçakla Saldırdı

Adana\'da Eşine Bıçakla Saldırdı
08.07.2026 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gökhan Er, boşanma davası açan eşi Çiğdem Er'i bıçaklayarak ağır yaraladı, tutuklandı.

ADANA'da, boşanma davası açtığı 16 yıllık eşi Gökhan Er (42) tarafından bıçaklanan Çiğdem Er (37), ağır yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Çiğdem Er'in durumu ciddiyetini korurken, gözaltına alınan Gökhan Er ise tutuklandı.

Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi'nde yaşayan, 16 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Çiğdem ve Gökhan Er çifti, yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılık kararı aldı. Bunun üzerine Çiğdem Er, mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı. İddiaya göre, yeniden barışmak isteyen Gökhan Er, eşiyle görüşmek için sık sık evine gitmeye başladı. Bu süreçte şiddet gördüğünü öne süren Çiğdem Er, polise başvurdu. Başvuru üzerine Gökhan Er hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

EŞİNİ BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALADI

Gökhan Er, karara rağmen eşine telefonla mesaj göndermeyi ve evinin önüne gitmeyi sürdürdü. Er, 2 Temmuz gecesi yine eşinin evine gitti. Gökhan Er, burada çıkan tartışmada eşini defalarca bıçakladı. Çiğdem Er, sırtından ve karaciğerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Çığlıkları duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çiğdem Er, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Er'in durumu ciddiyetini korurken, olayın ardından gözaltına alınan Gökhan Er, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

BOŞANMA SÜRECİNDE RAHATSIZ ETTİĞİ ANLAR KAMERADA

Gökhan Er'in, boşanma süreci devam ederken Çiğdem Er'in evinin önüne gelerek yüksek sesle müzik dinlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ayrıca çiftin bir market önünde yaşadığı tartışma da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Eşine Bıçakla Saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına yön veren ülkeden dev satın alma 2023’ten bu yana rekor Altına yön veren ülkeden dev satın alma! 2023'ten bu yana rekor
Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası
Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı
Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı
AK Parti’nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella’ya istifaya çağrısı AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'ya istifaya çağrısı
Ümit Özdağ rozet taktı, CHP’li başkan transferi jet hızında yalanladı Ümit Özdağ rozet taktı, CHP'li başkan transferi jet hızında yalanladı

11:27
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35’leri alacak
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35'leri alacak
11:07
Trump Beştepe’den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
11:00
Liderler Beştepe’de NATO Zirvesi’nin ikinci günü böyle başladı
Liderler Beştepe'de! NATO Zirvesi'nin ikinci günü böyle başladı
10:37
Macron’un yanındaki isim merak edilmişti Kim olduğu ortaya çıktı
Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı
09:43
Miçotakis’e Trump’ın F-35 sözleri soruldu Tek cümle ile yanıtladı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
09:39
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi’ne yansıdı Erdoğan’dan özellikle rica etmiş
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi'ne yansıdı! Erdoğan'dan özellikle rica etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 11:56:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Adana'da Eşine Bıçakla Saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.