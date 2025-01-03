Adana'da Esnaf Yol Çalışmaları İçin Davul Zurna İle Teşekkür Etti - Son Dakika
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Adana'da Esnaf Yol Çalışmaları İçin Davul Zurna İle Teşekkür Etti

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Adana'nın Kozan ilçesinde bozuk yolların yapılmasının ardından esnaf, belediyeye davul zurna eşliğinde teşekkür etti. Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a minnet duyduklarını ifade eden esnaf, yapılan içme suyu çalışmasının halk Sağlığına büyük katkı sağladığını belirtti.

03.01.2025 09:07  Güncelleme: 09:12
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Adana'da esnaf yolları yapılınca davullu zurnalı teşekkür etti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde uzun süre bozuk kalan yol yapılınca esnaf belediyeye davullu zurnalı teşekkür etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Saimbeyli Caddesi'nde yürütülen içme suyu şebekesi yenileme ve asfalt çalışmaları, cadde esnafından destek gördü. Çalışmalar kapsamında düzenlenen teşekkür için bir araya gelen esnaf davul zurna eşliğinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a hizmetlerinden dolayı minnetlerini sundu.

Esnaf İsmail Kütük, düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, projelerin yalnızca bozulan yollar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Temiz ve içilebilir su, tüm vatandaşlarımızın en temel hakkıdır. Bu çalışmalar halkımızın sağlığı ve yaşam kalitesi için büyük bir adım. Yedigöze Barajı'ndan başlayan ve mahalle mahalle yenilenen içme suyu boruları, bölgemizin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır" dedi.

Projenin detaylarına da değinen Kütük, su depoları, pompa istasyonları ve toplamda 400 kilometrelik boru döşeme çalışmasıyla büyük bir altyapı dönüşümünün gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca, çalışmalar tamamlandığında tüm yolların yenileneceğini ifade eden Kütük, "Bu büyük hizmet projesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kütük, açıklamasının devamında, Kayhan Mahallesi'nde atık su arıtma tesisinin bir an önce hayata geçirilmesini talep etti. Kütük, ayrıca, gençlere yönelik spor tesisleri ve meslek edindirme kurslarının başlatılması gerektiğini ifade ederek, "Sayın Zeydan Karalar'ın bu talepleri de karşılayacağından eminiz" dedi.

Kaynak: İHA

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