Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki eve tırmanarak girip 7 bin 500 lira çalan 2 şüpheli tutuklandı.
Emek Mahallesi'ndeki müstakil evin ikinci katına balkon ve pencere korkuluklarına tırmanarak giren 2 kişi, yatak odasındaki 7 bin 500 lirayı alıp kaçtı.
İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.
Ekipler, bölgedeki bir ikametin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak, 2 şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.
Şüpheliler, Umut P. (19) ve Ü.M. (17) saklandıkları ikamete yapılan baskınla yakalandı.
Emniyete götürülen zanlıların, evden çaldıkları parayı harcadıklarını söylediği iddia edildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zanlıların eve tırmanarak girmesi ve bir süre sonra aynı yerden inip uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Hırsızlık: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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