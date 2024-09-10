FETÖ Davasında Eski Yurt Müdürü Yargılanıyor - Son Dakika
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FETÖ Davasında Eski Yurt Müdürü Yargılanıyor

Adana'da FETÖ'nün kapatılan yurdunun eski müdürünün 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü. Duruşmada tanık ifadeleri ve savunmalar alındı.

10.09.2024 18:47
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Adana'da FETÖ'nün kapatılan yurdunun eski müdürünün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık A.Ç. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tanık R.K. ile sanık avukatı ise mahkemede hazır bulundu.

Duruşmada beyanı alınan tanık R.K, sanık A.Ç. ile örgüte ait evde birlikte kaldıklarını söyledi.

FETÖ'ye ait bu evde örgütsel sohbet toplantıları organize edildiğini belirten R.K, "A.Ç'de bu sohbet toplantılarına bizzat katılıyordu. Kendisi bizi bu sohbet toplantılarına katılmaya zorluyordu. Hatta 'bu evde kalıyorsanız bu toplantılara katılmak zorundasınız' diyerek bizi uyarmıştı." beyanında bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık A.Ç, FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını söyledi.

ByLock programını telefonuna yüklemediğini öne süren A.Ç, "Tanık R.K'nin beyanlarını kabul etmiyorum. ByLock yazışmalarını ben yapmadım. Telefonumda bu tür yazışmalar nasıl yer aldı onu da bilmiyorum. Örgüte ait yurtta müdürlük yapmadım. Sohbet toplantıları organize etmedim. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise esas hakkında mütalaasında sanığın FETÖ'ye ait evlerde kaldığını, Bank Asya hesaplarında, söz konusu terör örgütünün elebaşının talimatı sonrası olağan dışı artış yaşandığını belirtti.

Savcı ayrıca, sanığın "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiğini, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini, örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullanıcısı olduğunu ve ByLock yazışmalarında adının geçtiğini, örgütsel sohbet toplantıları organize ettiğini, örgütsel faaliyetlerinde kod adı kullandığını, FETÖ ile iltisakı gerekçesiyle KHK ile kapatılan yurtta müdürlük görevi yaptığını bildirerek, A.Ç'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek esas hakkında mütalaaya karşı ayrıntılı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Hukuk, Terör, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ Davasında Eski Yurt Müdürü Yargılanıyor - Son Dakika

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