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Adana'da fındık büyüklüğünde yağan dolu yağışı ekili alanları vurdu, yollarda taşkın oluştu

ADANA - Adana'nın Feke ilçesi yüksek kesimlerinde kısa süreli etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı su taşkınlarına sebep olurken ekili alanlara da zarar verdi.

Feke ilçesine bağlı Oruçlu, Ormancık ve Mansurlu, İnderesi Mahallerinde kısa süreli şiddetli yağmur ve fındık büyüklüğünde yağan dolu etkili oldu. Dolu ve yağmur ekili arazi ve bahçelerde zarara neden oldu. Bölgede kısa süreli etkili olan yağış nedeni ile oluşan zarar sonrası inceleme başlatıldı.