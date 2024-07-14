Adana'da fırtına nedeniyle inşaattaki kule vinç ve ağaçlar devrildi - Son Dakika
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Adana'da fırtına nedeniyle inşaattaki kule vinç ve ağaçlar devrildi

Adana\'da fırtına nedeniyle inşaattaki kule vinç ve ağaçlar devrildi

Adana'nın Çukurova ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağışın ardından şiddetini artıran rüzgar, Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan bir inşaattaki kule vincin devrilmesine neden oldu. Kaza anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Fırtına sonucunda cadde ve bulvarlardaki birçok ağaç devrildi, bazı iş yerlerinin tenteleri uçtu ve bazı araçlarda hasar oluştu.

14.07.2024 18:35
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Adana'da fırtına nedeniyle bir inşaattaki kule vinç ile çok sayıda ağaç devrildi.

Merkez Çukurova ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışın ardından şiddetini artıran rüzgar, Huzurevleri Mahallesi'nde çalışma olmayan bir inşaatta bulunan kule vincin devrilmesine yol açtı.

Kimsenin yaralanmadığı kaza anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Cadde ve bulvarlardaki çok sayıda ağacın devrildiği fırtınada bazı iş yerlerinin de tentesi uçtu.

Üzerine ağaç ve eşya düşen bazı araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: AA

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