Adana'da Gençler Yılanı Öldürdü

ADANA'da bir grup genç, serinlemek için yüzdükleri Seyhan Nehri'nden çıkardıkları yılanı ayaklarıyla ezdi, çakıyla keserek öldürdü. Bu sırada kendilerine yardıma gelen mendil satıcısını da kazara ayağından yaralayan çocuklar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde yüzmek için Seyhan Nehri'ne giren bir grup genç, suda yılan olduğunu görünce kıyıya çıktı. Kendilerine doğru yüzen yılanı kuyruğundan yakalayan gençler, sudan çıkardı. Bu sırada nehir kıyısında kağıt mendil satan bir kişi, yılanın başına bastı. Gençlerden biri yılanın başını kesmek için çıkardığı çakıyla, peçete satıcısını kazara ayağından yaraladı. Gençlerin elinden kurtulan yılan, bölgeden uzaklaşmak istedi. Yılanı tekrar yakalayan gençler, önce ayaklarıyla başını ezdi, ardından çakıyla keserek öldürdü. Gençlerden biri o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Haber: Serhat GÜLER – Kamera: Adana,