Adana'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

17.04.2026 12:35
Seyhan'daki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkıp çevredeki iş yerlerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri, tesisteki alevlere müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA), iş makineleri ve arazözlerle de destek verildi.

Yakındaki iş yerlerine de sıçrayan yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Ekiplerin söz konusu tesisteki soğutma çalışmaları sürüyor.

Vali Mustafa Yavuz, olay yerine gelerek ekiplerden yangına ilişkin bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Yavuz, şu ana kadar herhangi bir can kaybı ve yaralının olmamasının en büyük tesellileri olduğunu söyledi.

Yangın, çevredeki iş yerlerine de sıçradı

Yangının geri dönüşüm tesislerinin yoğun olarak bulunduğu alanda çıktığını belirten Yavuz, şöyle devam etti:

"Geri dönüşüm tesisimizin depo alanında, yani bu atıkların biriktirildiği ve işlendiği alanda yangının çıktığını arkadaşlarımız ifade ediyor. Zaten haberimiz olur olmaz hem itfaiye ekiplerimizi hem emniyetimize ait TOMA'larımızı hem diğer kurumlarımızdaki arazözlerimizi, iş makinelerimizi, personellerimizi hızlıca buraya sevk ettik. Yangın sağındaki ve solundaki yaklaşık 5 iş yerimize sirayet etti ama arkadaşlar hem arkadan hem yan taraflardan yangını çevrelediler."

Sıcaklıkların artmasıyla bu tür risklerin yaşandığını ifade eden Yavuz, bundan sonra böyle bir yangının meydana gelmemesi için gerekli tedbirleri alacaklarını dile getirdi.

Yavuz, söndürme çalışmalarının ardından itfaiyenin, yangının çıkış nedeniyle ilgili net teknik raporları düzenleyeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Kartal’da 5. katta yalnız yaşayan kadın bıçaklanarak öldürüldü Kartal'da 5. katta yalnız yaşayan kadın bıçaklanarak öldürüldü
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip... Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
Real Madrid soyunma odasında başkandan şok: Arda sen dışarı çık... Real Madrid soyunma odasında başkandan şok: Arda sen dışarı çık...
Ayla öğretmenin eşi: Buraya ev yaptıracaktık, cenazesi geldi Ayla öğretmenin eşi: Buraya ev yaptıracaktık, cenazesi geldi
Sinem Dedetaş’ın acı günü Sinem Dedetaş'ın acı günü
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu Bir dizi aşkı daha gerçek oldu
Yol kenarında mendil satarken tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti Yol kenarında mendil satarken tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti

12:36
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
12:28
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş
12:19
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman’ın ölümü şüpheli bulundu
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman'ın ölümü şüpheli bulundu
11:47
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
11:33
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
11:03
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
11:00
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
