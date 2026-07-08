ADANA'da, yüzlerini maskeyle gizleyen 2 şüpheli, girdikleri geri dönüşüm tesisinden 250 bin TL değerinde bakır malzeme çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 13 Haziran'da saat 04.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini maskeyle gizleyen, kimliği belirsiz 2 şüpheli, girdikleri geri dönüşüm tesisinden 250 bin TL değerinde bakır malzeme çaldı. Çaldıkları malzemeleri çuvallarla taşıyan şüpheliler, bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Geri Dönüşüm Tesisine Hırsızlık - Son Dakika
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