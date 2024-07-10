Adana'da Gözaltı Odasını Kıran Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
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Adana'da Gözaltı Odasını Kıran Sanığa Hapis Cezası

Adana'da kavgaya karıştığı için gözaltına alınan ve İncirlik Polis Merkezi'nde gözaltı odasının kapı kolunu ve pencerenin demir korkuluğunu kırdığı öne sürülen sanığa, 'kamu malına zarar verme' suçundan 3 ay 10 gün hapis cezası verildi. Sanığın avukatı, kamu zararının müvekkili tarafından giderildiğini belirterek beraat istedi. Mahkeme, sanığın maddi zararı giderdiğini dikkate alarak cezayı 4 aya indirdi ve sanığı 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.

10.07.2024 09:59
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Adana'da kavgaya karıştığı için yakalanan ve götürüldüğü İncirlik Polis Merkezi'nde gözaltı odasının kapı kolunu ve pencerenin demir korkuluğunu kırdığı öne sürülen sanığa "kamu malına zarar verme" suçundan 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık H.A.T. katılmazken, avukatı mahkemede hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, olay günü H.A.T'nin İncirlik Sağlık Ocağı önünde kavgaya karışması nedeniyle gözaltına alındığını ve işlemleri için İncirlik Polis Merkezi'ne götürüldüğünü belirtti.

Sanığın, konulduğu gözaltı odasının kapısını tekmelediğini, iç tarafta bulunan demir kapı kolunu ve pencerenin dışındaki korkuluğun demirini kırdığını, eyleminin kamera kaydıyla tespit edildiğini ve olayın görüntü izleme tutanağında da anlatıldığını bildiren savcı, H.A.T'nin "kamu malına zarar verme" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık avukatı, değer tespit tutanağında belirtilen 550 liralık kamu zararının müvekkili H.A.T. tarafından giderildiğini bildirerek beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme, "kamu malına zarar verme" suçundan verdiği 1 yıl hapis cezasını sanığın soruşturma aşamasında oluşan maddi zararı giderdiğini dikkate alarak 4 aya indirdi. TCK'nin 62. maddesi gereğince, sanığın geçmişini, cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini hafifletici sebep kabul eden mahkeme, H.A.T'yi 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıp mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

İncirlik, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Gözaltı Odasını Kıran Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika

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