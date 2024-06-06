Adana\'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.
İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün bahçesinde açılan sergide, kursiyerler tarafından yapılan ürünler sergilendi.
Serginin açılışına katılan Kaymakam Ekrem Güdek, kursiyerleri tebrik etti.
Açılışa, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Nuri Dilek ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız da katıldı.
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