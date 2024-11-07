Adana'da İklim Krizi ile Mücadele Eğitimi Gerçekleşti

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(ADANA)- Türkiye ve AB arasındaki "Yeşil bir gelecek için şehir eşleştirme" hibe programı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ortağı olduğu projenin Adana'daki çalışması, 3 gün sürdü. Çalışma ile iklim krizine ilişkin 45 personele eğitim verildi.

Türkiye ve AB arasındaki "Yeşil bir gelecek için şehir eşleştirme" hibe programı kapsamında; İzmir Buca Belediyesi tarafından hazırlanan ve Adana Büyükşehir Belediyesi, Stuttgart Belediyesi, Pülümür Belediyesi ile Yuva Derneği'nin ortak yürüttüğü, 21 ilçe belediyesinin de iştirakçi belediye olarak bulunduğu projenin Adana'daki çalışması 3 gün sürdü.

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı teknik personeli, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, Yumurtalık ve Karataş ilçe belediyelerinin de katılımı ile 45 kişiye "eğitici" eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen eğitici eğitiminde Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Mesut Başıbüyük ve proje danışmanları Ege Üniversitesi'nden Çevre Mühendisi Dr. Hasan Sarptaş ve Elektrik Mühendisi Doç. Dr. Mete Çubukçu tarafından, "İklim Krizi ve Çevresel Afetler", "Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Azaltım Çözümleri "ne yönelik sunumlar ile "iklim Krizi Mücadelesi Eğitici Eğitimleri" verildi.

İklim krizi ile mücadele edecek kadrolar oluşturuluyor

"İklim Krizi Mücadelesinde Biz de Varız" konulu projenin temel amacının; kent ve ilçelerinde, iklim krizi ve bu kriz ile ilgili mücadele konusunda eğitim verecek kadroların oluşturulması ve farkındalığın artırılması olduğu vurgulandı.

Söz konusu proje ve eğitimle kent genelinde, iklim krizi ile oluşabilecek olumsuzlukları en aza indirmek ve olası sorunlardaki kırılganlık düzeyini düşürebilmek amaçlanıyor.