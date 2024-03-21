Adana'da Kenevir Üretimi Yapan 3 Daireye Operasyon: 121 Kök Kenevir ve Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Kenevir Üretimi Yapan 3 Daireye Operasyon: 121 Kök Kenevir ve Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

Adana\'da Kenevir Üretimi Yapan 3 Daireye Operasyon: 121 Kök Kenevir ve Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

Adana'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, iklimlendirme sistemiyle kenevir üretimi yapılan 3 dairede 121 kök kenevir bitkisi, 1,5 kilogram kubar esrar ve 80 gram kokain ele geçirildi.

21.03.2024 09:23
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Adana'da iklimlendirme sistemiyle kenevir üretilen 3 daireye yapılan operasyonda 121 kök kenevir bitkisi ile bir miktar esrar ve kokain ele geçirildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imalatı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirildiği belirlenen 3 apartman dairesine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 iklimlendirme kabini, 4 havalandırma sistemi, led ışık sistemi, kapalı alanda uyuşturucu imalatı için kullanılan malzeme, 1,5 kilogram kubar esrar, ekili halde 121 kök kenevir bitkisi ve 80 gram kokain ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Kenevir Üretimi Yapan 3 Daireye Operasyon: 121 Kök Kenevir ve Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Kenevir Üretimi Yapan 3 Daireye Operasyon: 121 Kök Kenevir ve Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi - Son Dakika
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