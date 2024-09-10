Adana'da İlköğretim Haftası Kutlandı - Son Dakika
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Adana'da İlköğretim Haftası Kutlandı

Adana\'da İlköğretim Haftası Kutlandı

Adana'da İlköğretim Haftası, 'Hayallerini mavi balonlarla uçur' temalı etkinlikle kutlandı. Öğrencilerin gösteriler yapıp oyunlar oynadığı etkinlikle gökyüzüne mavi balonlar bırakıldı.

10.09.2024 12:03
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ADANA'da İlköğretim Haftası, 'Hayallerini mavi balonlarla uçur' temalı etkinlikle kutlandı. Öğrencilerin gösteriler yapıp oyunlar oynadığı etkinlikle gökyüzüne mavi balonlar bırakıldı.

Kentte 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Serinevler Spor Salonu'nda 'Hayallerini mavi balonla uçur' temalı İlköğretim Haftası kutlaması yapıldı. Kutlama törenine Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tolga Temir, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Aksu, yaklaşık 104 bin öğrenci ve 6 bin dolayında eğitim çalışanıyla yeni eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Aksu, bu yıl ilk kez uygulanacak olan 'maarif eğitim modeli' sayesinde eğitimdeki açıkların kapatılacağını ve yeni bir dönemin başlayacağını vurguladı.

'MUASIR MEDENİYET SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ'

Aksu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu yeni dönemde de çocuklarımızın becerilerinin ve yeteneklerinin ön planda tutulduğu; değerler eğitiminin ön plana çıkarıldığı önemli bir eğitim modeli uygulanacak. Bu yeni uygulanacak eğitim modeli ile beraber her zaman bahsetmiş olduğumuz muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkacağız. Bu vesile ile bugün bu etkinliği organize eden arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyor, tüm öğrencilerimizin, öğretmen arkadaşlarımızın ve kıymetli velilerimizin yeni eğitim öğretim yılları hayırlı olsun diliyorum."

Konuşmaların ardından öğrenciler, hazırladıkları gösterilerle kutlamalara renk kattı. Öğrencilerin şiirler okuduğu kutlamada, folklor gösterisi, sandalye kapmaca ve halat yarışı yapılarak öğrencilere motivasyon sağlandı. Etkinliğin sonunda öğrenciler gökyüzüne hayallerinin yazılı olduğu notları bağladıkları mavi balonlar bıraktı.

Haber: Nuri PİR-Kamera: Narin KAZAK/ADANA,

Kaynak: DHA

Etkinlik, Eğitim, Güncel, Adana, Son Dakika

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