Adana'da Jandarma Devrine Hazırlık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Jandarma Devrine Hazırlık

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 17 mahallede emniyet hizmetleri 1 Ağustos'ta jandarmaya devredilecek.

Adana'da 6 ilçedeki 17 mahallenin emniyet ve asayiş hizmetlerine ilişkin sorumluluğu 1 Ağustos'ta jandarmaya devredilecek.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla, ilgili mevzuatta düzenleme yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, Çukurova ilçesinde Karahan ve Şambayadı, İmamoğlu ilçesinde Menteş ve Yenievler, Karaisalı ilçesinde Başkıf ve Kapıkaya, Sarıçam ilçesinde Acıdere (Organize Sanayi Bölgesi dahil), Dağcı, Göztepe, Müminli, Suluca ve Yürekli, Seyhan ilçesinde Hadırlı, Yenidam, Mıdık ve Küçükdikili ile Yüreğir ilçesinde Havutlu Mahallesi'nin emniyet ve asayiş hizmetlerine ilişkin sorumluluğunun, 1 Ağustos Cumartesi itibarıyla İl Emniyet Müdürlüğünden İl Jandarma Komutanlığına devredileceği belirtildi.

Söz konusu mahallelerde kolluk hizmetlerinin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütüleceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Vatandaşlarımızın, sorumluluk alanı değişikliğine konu mahalle ve bölgelerde güvenlik hizmetlerine ilişkin ihbar, şikayet ve taleplerini görevli jandarma birimlerine iletmeleri, acil durumlarda ise 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden başvuruda bulunmaları önemle rica olunur."

Kaynak: AA

Jandarma, Güvenlik, Ağustos, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Jandarma Devrine Hazırlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor
Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı
Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı
Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı
Eski Trabzonsporlu Trezeguet’ten Salah’a: Beşiktaş’a git Eski Trabzonsporlu Trezeguet'ten Salah'a: Beşiktaş'a git
“CHP’de seçmen verileri çalındığı“ iddiasıyla ilgili iki gözaltı "CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı

16:09
Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor Annenin feryadı yürek dağladı
Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor! Annenin feryadı yürek dağladı
15:28
Beklenen uygulama hayata geçti Depozito iadesinde yeni dönem
Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem
14:48
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
14:24
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 16:20:20. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da Jandarma Devrine Hazırlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.