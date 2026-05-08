Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Tutuklama

Adana'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen Adana'nın Ceyhan ilçesi Mustafabeyli Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerindeki aramada, gümrük kaçağı 4 milyon 240 bin makaron, 30 bin 796 paket sigara, 12 bin 800 puro, 85 elektronik sigara, 1819 kilogram tütün, 41 kilogram nargile tütünü, 636 kilo 900 gram çay, 15 bin 267 şişe içki ile 2 bin 289 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Ekipler, olayla ilgili A.A.Ö, E.M. ve A.M'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.