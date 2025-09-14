Adana'da Kadın Güçlenirse Projesiyle 23 Bin 400 Ak Zambak Soğanı Dağıtıldı

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi'nin "Kadın Güçlenirse, Toplum Güçlenir" mottosuyla yaşama geçirdiği proje kapsamında Kozan'da 23 bin 400 ak zambak soğanı dağıtıldı. Proje, kadınların üretime katılımını artırarak ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeyi, kooperatifleşme yoluyla yerel ekonomiye katkı sunmayı ve kırsalda sürdürülebilir kalkınma modeli oluşturmayı hedefliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Tarımsal Kalkınma Hizmetleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle başlatılan proje kapsamında Kozan'ın Çulluuşağı Mahallesi'nde kadınlara ak zambak yetiştiriciliği eğitimi veriliyor.

Proje kapsamında kadınlara 23 bin 400 akzambak soğanı dağıtıldı. Üç yıllık planlama süreciyle ak zambak üretiminin beş kat artırılarak ihracat seviyesine ulaşması hedefleniyor. Bu sayede kadınların düşük maliyetle yüksek gelir elde etmesi, ürünün de bölgeye özgü bir marka haline gelmesi amaçlanıyor.