Adana'da Kadına Saldırı ve Hırsızlık - Son Dakika
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Adana'da Kadına Saldırı ve Hırsızlık

Adana\'da Kadına Saldırı ve Hırsızlık

Evine giren zanlı, kadını vurup altınları çaldı; kuyumcuda suçüstü yakalandı.

21.01.2025 10:46
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Adana'da evine girdiği kadını başından tabancayla yaralayıp, 2 altın bileziğiyle cep telefonunu alan zanlı, teknik ve fiziki takibin ardından kuyumcuda altınları bozdururken suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve Feke İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Feke ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'ndeki müstakil evde yalnız yaşayan Müyesser Kızıloluk'un (53), 22 Aralık'ta başından vurulduktan sonra 2 altın bilezikle cep telefonunu çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, olay saatinde mahalleye giren ve yaklaşık 5 dakika sonra geldiği yöne geri dönen Mustafa Kaan Ergen'den (37) şüphelenerek, zanlıyı teknik ve fiziki takibe aldı.

Güvenlik görevlisi olduğu ve olaydan 2 ay önce işten çıkarıldığı tespit edilen şüphelinin Adana'da iki kez kuyumcuda altın bozdurmak istediğini ancak vazgeçtiğini belirleyen polis, zanlının daha sonra Gaziantep'e gitmek için yola çıktığını öğrenince takibe başladı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda aracı bozulan ve daha sonra çekici yardımıyla Gaziantep'e ulaşan şüpheli, burada aracını sanayiye bıraktıktan sonra Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesi Hacı Veli Cami Caddesi'ndeki kuyumcuya gitti.

Kuyumcuda suçüstü yakalandı

Burada bileziklerden birini bozduran zanlı, polis ekiplerine suçüstü yakalandı. Diğer çalıntı bilezik de cüzdanından çıkan şüpheli, sorgulanmak üzere Adana'ya getirildi.

Zanlı, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ederek, olayda kullandığı silahı sakladığı yeri gösterdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin kuyumcuda gözaltına alınması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Feke Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kızıkoluk'un, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Karacoğlan Mahallesi'nde evinde yalnız yaşayan Kızıloluk'un, 22 Aralık'ta silahla vurulduğu ve altın bileziklerinin çalındığı belirlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Kadına Saldırı ve Hırsızlık - Son Dakika

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