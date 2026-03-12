Adana'da Kadın Emeği ve Toplumsal Roller "Mukadderat" ile Konuşuldu - Son Dakika
Adana'da Kadın Emeği ve Toplumsal Roller "Mukadderat" ile Konuşuldu

12.03.2026 12:21  Güncelleme: 13:03
Adana Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Mukadderat: Toplumsal Roller ve Kadın Emeği' başlıklı film gösterimi ve söyleşi düzenledi. Nur Sürer'in konuk olduğu etkinlik, kadınların toplumsal baskılara karşı verdiği mücadeleyi ele aldı.

(ADANA)Adana Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Mukadderat: Toplumsal Roller ve Kadın Emeği" başlıklı film gösterimi ve söyleşi programına ev sahipliği yaptı. Usta oyuncu Nur Sürer'in konuk olduğu etkinlikte, kadınların toplumsal baskılara karşı verdiği var olma mücadelesi ele alındı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Program kapsamında ilk olarak, Anadolu'da yaşayan bir kadının toplumsal kalıpları yıkarak kendi hayatını kurma çabasını dramatik ve mizahi bir dille anlatan "Mukadderat" filmi izleyiciyle buluştu.

Nur Sürer: "Kadın dayanışması ve özgürlük vazgeçilmezdir"

Film gösteriminin ardından düzenlenen söyleşide, başrol oyuncusu Nur Sürer konuşmacı olarak yer aldı. İzlem Oktay'ın moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide; toplumsal cinsiyet rolleri, kadın emeğinin görünürlüğü ve bireysel özgürlük temaları tartışıldı. Sürer, sinemanın kadın mücadelesindeki etkisine değinerek, farkındalık oluşturmanın önemini vurguladı.

Geniş kapsamlı iş birliği

Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının ve çok sayıda vatandaşın takip ettiği program; Adana Sanat, Altın Koza A.Ş., Adana Kent Konseyi ile Seyhan, Çukurova ve Yüreğir kent konseylerinin iş birliğiyle hayata geçirildi. Etkinlik paydaşları, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalık çalışmalarının yerel yönetimler düzeyinde desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Farkındalık çalışmaları sürecek

Adana Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart etkinlikleri çerçevesinde kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda güçlenmesini hedefleyen programlarına devam edeceğini bildirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, kadın emeğinin her alanda değer görmesi ve toplumsal eşitliğin sağlanması için farkındalık projelerinin öncelikli olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA

