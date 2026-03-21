Adana'da Kar ve Sağanak Yağış Etkili

21.03.2026 12:10
Pozantı ve Aladağ'da kar, Karataş'ta sağanak yolları göle döktü; ekipler tedbir aldı.

ADANA'nın yüksek rakımlı ilçeleri Pozantı ve Aladağ'da kar yağışı etkili olurken sahil kesimi olan Karataş ilçesinde sağanak nedeniyle yollar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sarı kodla uyarı verdiği kentin kuzey kesimlerindeki yüksek rakımlı ilçeleri Pozantı ve Aladağ'da sabahın erken saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Belediye ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı. Beyaza bürünen ilçelerde güzel manzaralar oluştu. Kentin sahil kesimi olan Karataş ilçesinde ise sağanak bastırdı. Göle dönen bazı yollarda araçlar suda mahsur kaldı. Yağışlar nedeniyle tarım arazilerini de su bastı.

Ekipler, yağışın etkisini yitirmesinin ardından suların tahliyesi için çalışma başlattı. Tarla ve bahçelerdeki zarar tespit çalışmalarının ise suların çekildikten sonra başlayacağı belirtildi.MGM verilerine göre yağışların yarına kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Pozantı, Karataş, Güncel, Aladağ, Adana, Son Dakika

