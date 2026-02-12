Adana'da Kavga: Havaya Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı - Son Dakika
Adana'da Kavga: Havaya Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı

Adana'da Kavga: Havaya Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı
12.02.2026 11:41
İki grup arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle havaya ateş etti, olay cep telefonuyla kaydedildi.

ADANA'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi havaya pompalı tüfekle havaya ateş etti. Olay anı cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün gece Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşı karşıya gelen iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, gruptakilerden biri otomobilinin bagajındaki pompalı tüfeği alarak havaya 2 el ateş etti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Taraflar, olayın ardından bölgeden uzaklaştı. Paniğe neden olan olay, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Çevredekilerin ihbarıyla harekete geçen polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

