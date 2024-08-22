Adana\'da kavgada kız kardeşinin kocasını öldüren zanlı yakalandı

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, 3 gün önce çıkan kavgada kız kardeşinin kocasını silahla öldürüp kaçan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Toros Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta Cafer Gültekin'in (35) sokakta bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada firari şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla Cafer Gültekin'in eşi S. Gültekin'in kardeşi Volkan Ö. (38) tarafından vurulduğunu belirledi.

Cinayet zanlısı Volkan Ö, saklandığı adrese yapılan baskınla yakalandı.

Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Toros Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta Cafer Gültekin, silahla vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.