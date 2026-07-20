Adana'da Kavurucu Sıcaklar Caddeyi Boş Bıraktı - Son Dakika
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Adana'da Kavurucu Sıcaklar Caddeyi Boş Bıraktı

Adana\'da Kavurucu Sıcaklar Caddeyi Boş Bıraktı
20.07.2026 14:33
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Adana'da 37 dereceyi bulan sıcaklık, sokakları boş bıraktı. Vatandaşlar serinlik arıyor.

ADANA'da dereceler 37'i gösterirken, bunaltıcı sıcaklıklar nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden olan Adana'da kavurucu sıcaklıklar etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 37 derece ölçülen hava sıcaklığı, nemin de etkisiyle daha yoğun hissediliyor. Hafta başı olmasına rağmen kentte, sıcaklıklar nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Yaz tatilini fırsat bilen bazı aileler çocuklarıyla birlikte mesire alanlarına giderken, dışarı çıkmak durumunda olup sıcaktan bunalan vatandaşlar da parklarda gölge noktalarda serinlik aradı.

'ADANAMIZI SICAĞA RAĞMEN SEVİYORUZ'

Seyhan ilçesindeki Yeni Baraj Parkı'nda arkadaşıyla birlikte yürüyüş yapan Melisa Tatlıarmut (26), "Adana inanılmaz sıcak, bu havalarda kentte durulmuyor. İnsanlar Karataş ilçesine ya da Mersin sahillerine kaçıyor. Ama biz Adana'mızı sıcağa rağmen seviyoruz. Her türlü buradayız. Ne kadar sıcak olursa olsun terk etmeyeceğiz. Bu sıcaklıklara alışkınız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Kavurucu Sıcaklar Caddeyi Boş Bıraktı - Son Dakika

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