Adana\'da kayıp alzaymır hastasının cesedi sulama kanalında bulundu

Adana'da kayıp olarak aranan alzaymır hastasının cesedi sulama kanalında bulundu.
Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında ceset gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sualtı arama ve kurtarma ekipleri, suya girerek iş makinesi yardımıyla cesedi çıkarttı.
İncelemelerin ardından cesedin, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu alzaymır hastası Osman Yoğurtoğlu'na (76) ait olduğu belirlendi.
Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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