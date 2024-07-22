Adana'da Kayıp Çocuğun Cansız Bedeni Sulama Kanalında Bulundu - Son Dakika
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Adana'da Kayıp Çocuğun Cansız Bedeni Sulama Kanalında Bulundu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde ikamet eden 11 yaşındaki İbrahim Uğur, ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından sulama kanalında ölü olarak bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

22.07.2024 15:19
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Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 11 yaşındaki çocuğun, sulama kanalında cansız bedenine ulaşıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Uğur, dün çıktığı evine dönmedi.

Ailesinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine polis ekipleri çevrede araştırma başlattı.

Ali Hocalı Mahallesi'ndeki sulama kanalında ceset görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sudan çıkarılan cesedin Uğur'a ait olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Kayıp Çocuğun Cansız Bedeni Sulama Kanalında Bulundu - Son Dakika

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