Adana\'da Kazada Araçlar Alev Aldı

Adana'da kaza sonrası alev alan iki araç itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil,merkez Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda park halindeki minibüse çarptı.
Yaralananın olmadığı kazada otomobil ve minibüs alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu her iki araçta hasar oluştu.
