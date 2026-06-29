Adana'da Kız Annesini Bıçaklayarak Öldürdü

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kızı gözaltına alındı.
Servet Tekir'in gece saatlerinde Fatih Mahallesi'ndeki evinde bıçaklandığı ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İkamete giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Tekir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, Tekir'i öldürdüğü iddiasıyla kızı D.E'yi (16) gözaltına aldı.
Kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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